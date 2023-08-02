Суд в Москве отправил под домашний арест бывшего начальника Академии ФСИН

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего начальника Академии ФСИН России Александра Крымова по делу о присвоении премий, выделенных для сотрудников вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Уточняется, что Крымов пробудет под домашним арестом до 2 октября. Следствие также просило суд отправить обвиняемого в СИЗО, однако эту меру пресечения сочли слишком жесткой. В настоящее время Крымов является главой направления в Санкт-Петербургском госуниверситете промышленных технологий и дизайна.

В суде указали, что по данному делу под домашний арест также был отправлен бывший врио начальника Академии ФСИН Роман Ефремов.

Согласно тексту постановления суда, уголовное дело в отношении Крымова было возбуждено 9 апреля 2019 года.