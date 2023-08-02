Суд в Москве отправил под домашний арест бывшего начальника Академии ФСИН

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего начальника Академии ФСИН России Александра Крымова по делу о присвоении премий, выделенных для сотрудников вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что Крымов пробудет под домашним арестом до 2 октября. Следствие также просило суд отправить обвиняемого в СИЗО, однако эту меру пресечения сочли слишком жесткой. В настоящее время Крымов является главой направления в Санкт-Петербургском госуниверситете промышленных технологий и дизайна.
В суде указали, что по данному делу под домашний арест также был отправлен бывший врио начальника Академии ФСИН Роман Ефремов.
Согласно тексту постановления суда, уголовное дело в отношении Крымова было возбуждено 9 апреля 2019 года.
До этого стало известно, что Центральный районный суд Красноярска вернул в СИЗО бывшего краевого министра транспорта Константина Димитрова. В ведомстве заявили, что Димитров нарушил условия домашнего ареста и отправил предупреждение экс-главе правительства региона, который также проходит по делу о махинациях при строительстве метро. В этом письме Димитров рассказал адресату о показаниях, которые он дал по поводу причастности последнего к совершению преступления.