Суд вернул в Генпрокуратуру дело «группировки Флинта»

Второй Западный окружной военный суд вернул в Генеральную прокуратуру дело группировки мошенников во главе с калужским бизнесменом Алексеем Строгановым, известным по прозвищу Flint24, для устранения нарушений, сообщил РБК адвокат Кирилл Петряшев. В суд для разбирательства по существу это дело было направлено 7 июня.

© News.ru

В деле «группировки Флинта» числятся 26 фигурантов. Разбирательство ведется по статьям о создании ОПГ и неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, ОПГ осуществляла хищения данных банковских карт людей, проживающих в Евросоюзе и США. Предположительно, Строганов создал ее в период с 2014 по 2017 год.

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что «дело Флинта» расследовали сотрудники третьего отдела Следственного департамента МВД России. Оперативное сопровождение обеспечивал Центр информационной безопасности ФСБ.