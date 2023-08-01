Суд вернул в Генпрокуратуру дело «группировки Флинта»
Второй Западный окружной военный суд вернул в Генеральную прокуратуру дело группировки мошенников во главе с калужским бизнесменом Алексеем Строгановым, известным по прозвищу Flint24, для устранения нарушений, сообщил РБК адвокат Кирилл Петряшев. В суд для разбирательства по существу это дело было направлено 7 июня.
В деле «группировки Флинта» числятся 26 фигурантов. Разбирательство ведется по статьям о создании ОПГ и неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, ОПГ осуществляла хищения данных банковских карт людей, проживающих в Евросоюзе и США. Предположительно, Строганов создал ее в период с 2014 по 2017 год.
Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что «дело Флинта» расследовали сотрудники третьего отдела Следственного департамента МВД России. Оперативное сопровождение обеспечивал Центр информационной безопасности ФСБ.
Ранее заместитель председателя Банка России Герман Зубарев предупреждал, что мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами.По его словам, злоумышленники размещают коды в общественных местах. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. После перехода по QR-коду жертва попадает в чат-бот в мессенджере, где ему сообщают о якобы положенной выплате. Далее предлагаются пособия для социально незащищенных, выплаты студентам и семьям с детьми и под предлогом оформления запрашивают личные финансовые сведения. Как только они получают эту информацию, с карты жертвы сразу списываются деньги.