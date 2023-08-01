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Суд арестовал имущество бывшего вице-мэра Сочи на 192 миллиона рублей

Суд Центрального района Сочи арестовал девять домов, 13 квартир и 26 земельных участков, которыми через подставных лиц владеет бывший вице-мэр города Сергей Юрин. Об этом сообщает ТАСС.

Суд арестовал имущество бывшего вице-мэра Сочи на 192 млн рублей
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По данным Генпрокуратуры России, Юрину принадлежат более 40 объектов недвижимости общей кадастровой стоимостью 192 миллиона рублей, которые он не мог приобрести на законные доходы. В связи с этим ведомство требует обратить имущество в доход государства.

Арестованная судом недвижимость была оформлена на сестру жены Юрина по фамилии Тарасова, а также на двоих его знакомых — Бешкенадзе и Маргшвелашвили.

27 октября 2022 года Хамовнический суд Москвы приговорил Юрина к 15 годам колонии. Следствие установило, что в период с 2015 по 2018 год он и его коллега получили взятку от предпринимателей в Краснодарском крае за предоставление участка земли и выдачу разрешения на строительство.

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