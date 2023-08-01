Суд вынес приговор шести соратникам Тесака за убийства на расовой почве

Андрея Кайля приговорили к 15 годам лишения свободы, Семен Токмаков, Алексей Гудилин и Павел Хрулев отправятся в тюрьму на 13 лет, Максим Хотулев — на 10 лет, Александр Лысенков осужден на восемь лет.

18 октября 2022 года в сети было опубликовано видео допроса Максима Марцинкевича, на котором он рассказал, как ему пришла идея снять ролик «Казнь таджика и дага». Тогда Марцинкевич предложил Сергею Коротких, известному как Боцман и Малюта, а также Максиму Базылеву снять подобное видео с реальным убийством и распространить его от имени несуществующей партии «Национал-социалистическая партия Руси». По словам Марцинкевича, в этом преступлении он выступал в качестве «режиссера».