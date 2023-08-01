Россиянина приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины

Краснодарский краевой суд приговорил гражданина России Артура Катрычко к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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По данным ведомства, преступник установил контакт с представителями службы безопасности Украины (СБУ) и по их заданию за денежное вознаграждение получал и передавал за рубеж сведения, ставшие ему известными в рамках служебной деятельности.

«Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Российской Федерации Катрычко Артура Геннадьевича, 1988 года рождения, приговоренного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — говорится в заявлении.

В ФСБ подчеркнули, что предоставленные злоумышленником сведения украинской стороне могли быть использованы против безопасности РФ.

Об аресте россиянина постановлением Лефортовского районного суда Москвы по подозрению в совершении этого преступления стало известно еще в сентябре 2021 года. Ему были предъявлены обвинения по статье 275 «Госизмена» Уголовного кодекса РФ. До этого СМИ сообщали о прошедших у Сачкова обысках.

Тем временем первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор Владимиру Кара-Мурзе*, осужденному ранее к 25 годам колонии за госизмену и распространение фейков о Вооруженных силах РФ.

Мосгорсуд 17 апреля приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, после освобождения он не сможет заниматься журналистикой в течение семи лет и ему ограничат свободу на полгода. Ему предъявили обвинения сразу по трем статьям УК РФ, в том числе в госизмене.