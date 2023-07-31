Миллиардера из США обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки

Американского миллиардера Леона Блэка, в прошлом возглавлявшего инвестиционную компанию Apollo Global Management, обвинили в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в 2002 году, когда пострадавшей было 16 лет. Согласно судебным документам, она страдает аутизмом и редкой формой синдрома Дауна. Из-за этого ее уровень развития в то время соответствовал 12-летнему ребенку.

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Организатором встречи был финансист Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в создании криминальной сети, занимавшейся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Пострадавшую привезли в Нью-Йорк и, как утверждается в иске, велели сделать Блэку «такой же массаж, который ей приходилось делать Джеффри Эпштейну». Это означало, что ей требовалось раздеться перед Блэком догола и заниматься с ним сексом.

По словам пострадавшей, миллиардер с такой силой схватил ее за руку, что она подумала, что он сломал ей кости. Затем он изнасиловал ее, называя при этом унизительными именами и причиняя ей «невообразимую боль».

Адвокаты пострадавшей потребовали от Блэка выплаты компенсации, размер которых будет определен в ходе судебного разбирательства.

Это уже третий иск, в котором Блэка публично обвиняют в изнасиловании. Миллиардер отвергает все обвинения. Третью жалобу в ноябре подала Чери Пирсон.

71-летний Блэк покинул Apollo Global Management в 2021 году, вскоре после того, как в газете New York Times появилась информация, что он якобы регулярно обедал с Эпштейном и платил ему за консультации и другие услуги. В ходе внутреннего расследования Apollo было установлено, что Блэк выплатил Эпштейну 158 миллионов долларов (14,5 миллиарда рублей).

Адвокат Сьюзан Эстрич, представляющая миллиардера, заявила, что ее клиент никогда не встречался с пострадавшей. Она назвала иск несерьезным и полным злобной и клеветнической лжи. По мнению Эстрич, иск был сфабрикован юридической фирмой Wigdor. Эта фирма уже подавала в отношении Блэка иск о сексуальном насилии, который впоследствии был отклонен.

Финансист Джеффери Эпштейн в 2008 году был осужден за оплату услуг несовершеннолетней проститутки, но после освобождения продолжил свою деятельность. 6 июля 2019 года его задержали в Нью-Йорке. В августе того же года Эпштейн покончил с собой в тюремной камере, не дожидаясь судебного процесса. 30 декабря 2021 года присяжные признали его пособницу Гислейн Максвелл виновной в принуждении несовершеннолетних к проституции.

Эпштейн США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, год назад осужденным за изнасилование, актером Кевином Спейси и другими знаменитыми и влиятельными людьми. По некоторым сведениям, причиной развода Билла Гейтса были его контакты с Эпштейном.