Россиянка ослепла на один глаз из-за конфликта с дворником

Конфликт случился в квартире местной жительницы, куда пришла девушка и дважды ударила хозяйку кулаком в глаз. Пострадавшую доставили в областную больницу №4, но врачи заявили, что помочь ей не могут, так как в учреждении нет необходимых специалистов. На следующий день женщину отвезли в Тюмень, где ей сделали операцию, но восстановить зрение не удалось.