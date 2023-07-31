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Пробывшая 14 лет в плену женщина рассказала, что ее насиловали более 1000 раз

Мужчина из Челябинска, удерживавший в плену женщину 14 лет, изнасиловал ее более 1000 раз. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Пробывшая 14 лет в плену женщина рассказала, что ее насиловали более 1000 раз
© РИА Новости

По данным авторов, пострадавшая не смогла назвать точное количество, но подчеркнула, что таких инцидентов было более 1000. Периодичность зависела от того, какое состояние было у насильника. Мужчина постоянно пил.

Она сделала акцент на том, что часть дней она не помнит из-за своего состояния. Россиянин не только избивал и насиловал, но и спаивал женщину.

Пленница попала к мужчине в 2009, но сбежать смогла только в 2023 году. По словам самой пострадавшей, она находилась в доме не одна. С ней была еще одна женщина, которую предполагаемый злоумышленник представил своей женой. Позже она призналась, что это ложь.

Ранее в Сызрани правоохранители отказались заводить уголовное дело на предполагаемого насильника над ребенком.

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