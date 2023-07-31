Пробывшая 14 лет в плену женщина рассказала, что ее насиловали более 1000 раз

Мужчина из Челябинска, удерживавший в плену женщину 14 лет, изнасиловал ее более 1000 раз. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным авторов, пострадавшая не смогла назвать точное количество, но подчеркнула, что таких инцидентов было более 1000. Периодичность зависела от того, какое состояние было у насильника. Мужчина постоянно пил.

Она сделала акцент на том, что часть дней она не помнит из-за своего состояния. Россиянин не только избивал и насиловал, но и спаивал женщину.

Пленница попала к мужчине в 2009, но сбежать смогла только в 2023 году. По словам самой пострадавшей, она находилась в доме не одна. С ней была еще одна женщина, которую предполагаемый злоумышленник представил своей женой. Позже она призналась, что это ложь.