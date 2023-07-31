В гаражном кооперативе Волгодонска произошел взрыв
В Волгодонске на проспекте Мира взорвался баллон с бытовым газом. В результате взрыва оказались частично повреждены и разрушены пять гаражей для автомобилей.
Как сообщает пресс-служба МЧС региона, инцидент произошел около 10 часов утра.
"Повреждены пять гаражей, из них два разрушены полностью. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в информационном сообщении.
Прибывший в гаражный кооператив "Перекресток" глава администрации Волгодонска Сергей Макаров сообщил, что причиной ЧП стал несчастный случай.
"Версия на сегодня одна: неосторожное обращение с бытовым газом. Потому что соседи подтверждают, что у человека в гараже был пропановый баллон. Никаких взрывных устройств и следов взрывчатки нет", - сказал он.
На месте инцидента работает оперативно-следственная группа. От МЧС завалы разбирают восемь спасателей и две единицы техники. Информация о пострадавших и повреждениях устанавливается.