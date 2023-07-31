Журналист Бабченко признался, что закидал посольство РФ в Таллине яйцами

"Проживающий сейчас в Эстонии российский журналист Аркадий Бабченко опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию в полицейском автомобиле, а также подтвердил в комментариях, что действительно забросал посольство РФ яйцами", – говорится в материале.