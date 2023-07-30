Экс-командира спецназа «Вымпел» могут лишить свободы и званий

Гособвинение запросило десять лет заключения для бывшего командира управления «Вымпел» центра спецназа ФСБ и экс-главы госпредприятия «Ведомственная охрана объектов промышленности России» (ВООП) Владимира Подольского, который является фигурантом уголовного дела о хищении свыше 25 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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По версии Следственного комитета России (СКР), генерал-майор ФСБ и исполнительный директор ВООП Андрей Польщиков похитили средства путем фиктивного трудоустройства родственников последнего.

Как считают следователи, они умышленно оформили в 2012 году на различные должности во ФГУП супругу и сына Польщикова. После этого Лариса и Максим Польщиковы получили за четыре года переводом на расчетные карточки порядка 25,4 млн руб. При этом они не исполняли никаких обязанностей в ВООП. Как утверждают в СКР, впоследствии эти деньги сообщники поделили между собой.

Военная прокуратура потребовала назначить Подольскому 10 лет заключения, а Польщикову, его жене и сыну — 12, 4 и 2 года соответственно. При этом гособвинение выступило за то, чтобы прекратить производство по эпизоду воспрепятствования расследованию, потому что по нему вышел срок давности. В качестве дополнительных наказаний суду было предложено лишить Подольского генеральского звания, а также орденов Мужества и «За военные заслуги». В свою очередь, Польщикова могут лишить ордена «За военные заслуги», медалей ордена «За заслуги перед отечеством» двух степеней с мечами и звания полковника в отставке.

Гособвинение также предложило удовлетворить иск ФГУП, по которому фигуранты дела должны будут возместить ущерб в размере 25,4 млн руб.

До этого сообщалось, что экс-руководитель антикоррупционного управления МВД Денис Сугробов, отсидевший половину своего срока за создание преступной группировки, попросил об условно-досрочном освобождении.