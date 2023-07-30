В Крыму задержали учительницу по подозрению в попытке поджога военкомата

Учительницу русского языка и литературы задержали в Крыму по подозрению в попытке поджога военкомата. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Как пишет Shot, 51-летняя женщина 29 июля около 19:00 пришла к военному комиссариату в Феодосии на Земской улице и бросила в здание «коктейль Молотова».

Здание не пострадало, так как бутылка с зажигательной смесью не долетела до него и разбилась на асфальте. Пострадавших нет.

Женщину задержали сотрудники военкомата. Как утверждает Shot со ссылкой на источник, в телефоне женщины нашли переписку с «куратором». В данное время с педагогом одной из школ Феодосии работают силовики.

Ранее Shot писал, что чиновница из Минархитектуры Владимирской области пыталась поджечь военкомат. По данным источников местных СМИ, женщину могли обманом вынудить на этот поступок. Точные мотивы ее действий устанавливают правоохранительные органы.