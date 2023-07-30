В Армении арестовали экс-посла страны в России

Экс-посла Армении в России и его сына арестовали
Бывший посол Армении в России Армен Смбатян и его сын - известный дирижёр Сергей Смбатян - арестованы судом по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Sputnik Армения.
Оба арестованы на 2 месяца.
Посла и дирижера обвиняют в мошенничестве и хищении земельного участка площадью 300 кв.м, принадлежащего музыкальной школе им. Чайковского. По делу также проходит экс-министр культуры Асмик Погосян.
По данным следствия, государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов (2,5млн долларов).
«В 2012 г. представили правительству Армении фальшивую инвестиционную программу по строительству многофункционального комплекса Мир «книги» стоимостью в 800 млн драмов и мошенническим путем похитили земельный участок площадью 300 кв м стоимостью 166 миллионов 103 тысяч драмов», - сказано в Telegram-канале Генпрокуратуры Армении.
Отмечается, что участок был отделен от земли предоставленной по праву безвозмездного пользования «Ереванской средней музыкальной школе им. П. И. Чайковского (ул. Кохбаци, 36).
Армен Смбатян в 2002-2010 гг. был полномочным послом Армении в России, а в 2018-2021 годах – послом в Израиле.
Дирижер Сергей Смбатян - основатель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении и Детского оркестра ЮНИСЕФ. Также с сентября 2019 года является главным дирижером Мальтийского филармонического оркестра