Суд арестовал чиновника администрации Воркуты за незаконный оборот наркотиков

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в значительном и крупном размере), - указано в сообщении. - Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".