Число погибших из-за непогоды в Марий Эл выросло до шести

"Из-за возникшего стихийного бедствия повалило большое количество деревьев в районах озер Таир и Яльчик. Сейчас там работают все экстренные службы. Дороги на данный момент расчищены. Дети в лагерях находятся в полной безопасности. По информации, на данный момент у нас погибли шесть человек, трое из которых - дети. Всего пострадали 22 человека", - написал Зайцев.