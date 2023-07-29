Российская блогерша скончалась от истощения

В Малайзии скончалась от истощения российская блогерша-веган Zhanna D'Art (Жанна Самсонова). Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Источник отметил, что 40-летняя женщина ранее проживала на Шри-Ланке. Близкие и друзья обратили внимание на ее изможденный вид, отекшие ноги и отправили домой на лечение.

По словам собеседника агентства, через некоторое время Жанна снова уехала в экзотические страны.

Друзья уговорили ее пройти медицинское обследование, лечь в клинику, но, заметил источник, «оказалось слишком поздно».

По данным телеканала, у Жанны было свыше 7 тыс. подписчиков в социальных сетях. Она рассказывала в своих постах о том, что употребляет только фрукты и соки.