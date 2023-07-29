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Поселок Теткино Курской области обесточило из-за обстрелов ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Поселок Курской области обесточило из-за обстрелов ВСУ
© РИА Новости

"Со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано 11 прилетов. В результате прямого попадания поврежден один дом. Обязательно окажем помощь собственнику", - написал он.

Старовойт добавил, что также повреждена линия электропередачи, поселок обесточен.

"Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ее восстановлению", - уточнил губернатор.

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