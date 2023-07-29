В Сиэтле в результате стрельбы пострадали пять человек
Пять человек получили ранения в результате стрельбы на парковке в американском Сиэтле. Об этом сообщает телеканал Kiro 7 со ссылкой на местную полицию.
По словам Адриана Диаса из полиции Сиэтла, стрельба началась на парковке у King Donuts.
Там проходило публичное мероприятие. Двое подозреваемых открыли огонь и ранили пять человек.
«Из пяти пострадавших двое находятся в критическом состоянии, трое - в стабильном», - отметили в полиции.
Всем пострадавшим около 20 лет. Пока неизвестно, удалось ли задержать подозреваемых. На месте нашли около 50 гильз.
Ранее несколько человек пострадали в результате стрельбы в больнице в Техасе.
Рамблер: главные новости