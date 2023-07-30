Telegram захватывают боты по торговле криптовалютой

Значительный рост криптовалют в этом году превратил Telegram в новый рынок для мелких трейдеров и позволяет им осуществлять операции, которые ранее были доступны только опытным инвесторам, пишет Bloomberg. Но это сопряжено с определенными рисками.

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По информации от агентства, эти проекты преимущественно ориентируются на криптовалюты с невысокой рыночной капитализацией, в частности так называемые мем-коины. Операции с такими токенами могут потенциально принести значительно больший доход, чем операции с более известными монетами. Так действует и достаточно популярный Unibot, который позволяет совершать операции на децентрализованных биржах, просто отправляя сообщения в чат.

Действительно, простота пользования подкупает. Но надо все же смотреть на то, какую ответственность потенциально берет на себя та или иная платформа, по возможности не пользоваться этими сервисами для более-менее крупных сумм и не хранить долго деньги в системе, говорит генеральный директор «Крипто-А» Алена Нариньяни:

Алена Нариньяни генеральный директор «Крипто-А» «Это действительно очень просто и быстро. Плюс есть система поддержки спорных ситуаций. То есть, если что-то пошло не так, ты всегда можешь обратиться к их арбитру, если у вас сделка не завершилась. Они всегда объективно, на мой взгляд, рассматривали подобные споры. Сервис телеграм-ботов по торговле криптовалютой привлекает пользователей именно простотой, потому что на бирже, если служба поддержки не работает, ты им можешь днями и неделями долбиться, чтобы ответ от них получить. Риски не больше и не меньше, чем на биржах. Если это бот хорошего сервиса, то они несут ответственность за своих пользователей, а если это какой-то маленький ботик, то у них нет системы ответственности. То есть, грубо говоря, если ты решил у них поменять 100 тысяч долларов и тебя на них кинули, они не будут из своих средств возмещать, потому что им проще запустить нового бота».

В том, что популярность набирают именно боты по торговле криптовалютой, ничего удивительного нет. Для их создания нужны минимальные вложения, и это практически не требует никакой инфраструктуры и логистики. Но чисто концептуально идея Павла Дурова состоит в том, чтобы создать некий глобальный маркетплейс, на котором будет продаваться не только криптовалюта, а буквально все, считает управляющий инвестфондом и автор телеграм-канала Profit Андрей Плотников:

Андрей Плотников управляющий инвестфондом, автор телеграм-канала Profit «Торговые боты в Telegram стали популярны только недавно из-за того, что Павел Дуров ввел эти функции и TrustWallet — кошелек, который был внутренним кошельком в сети, стал более удобным, более доступным, немного побезопаснее. Поэтому люди стали хранить кошельки внутри Telegram, потому что это просто удобно, все в одном месте. Но удобно — не всегда значит безопасно. Риски заключаются в том, что вы можете потерять аккаунт, свой номер телефона. То, что Telegram будет являться маркетплейсом, Дуров говорил еще три года назад. Тогда мало кто в это верил, но Telegram потеснит Wildberries с рынка, если там будут продажи».