Из Самары задерживают вылет двух самолетов

В Приволжской транспортной прокуратуре заявили, что два лайнера разных авиакомпаний направлением в Ереван и Санкт-Петербург вылетели из самарского аэропорта «Курумоч» с серьезной задержкой. Об этом сообщает РИА Новости.

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«По предварительным данным, 30 июля произошли задержки рейсов № 366 сообщением Самара — Ереван (авиакомпания Flyone Armenia) с 12.10 до 16.40 (мск) и № 532 сообщением Самара — Санкт Петербург (авиакомпания Smartavia) с 12.35 до 17.55 (мск)», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что вылеты отложены по решению авиакомпаний. Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов в аэропорту «Курумоч», в аэропорт выезжал помощник Куйбышевского транспортного прокурора.

До этого стало известно, что в аэропорту Красноярска задерживаются 20 рейсов.

Уточняется, что задерживаются 14 рейсов на прилет и шесть на вылет из-за густого тумана. В частности, речь идет о внутренних рейсах из Москвы, Петербурга, Сочи, Екатеринбурга и Минеральных вод, а также международных рейсах из Ташкента, Оша и Алматы.

Как сообщили «Известия», банкоматы в России перестали принимать доллары и евро.