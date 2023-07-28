Мощный шторм в Азовском море разрушил дорогу в Ейском районе Кубани
Сильнейший ветер и шторм в Азовском море, разыгравшийся вечером в пятницу на побережье Ейского района Краснодарского края, привел к тому, что в 19.50 в результате подъема уровня воды в районе автомобильной дороги между поселками Ясенская Переправа и Шиловка произошло частичное разрушение дорожного полотна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани.
По информации ведомства, сюда направлена оперативная группа спасателей, проведен мониторинг обстановки. Ситуация на территории Ясенского сельского поселения находится на контроле.
- На месте происшествия организована работа, установлены ограничители реверсивного движения, проведено оповещение местного населения, - рассказали в МЧС.
Глава Ейского района Роман Бублик в своем Telegram-канале обратился к своим землякам с призывом соблюдать спокойствие.
- Слежу за нашими социальными сетями и вижу вашу обеспокоенность ситуацией, которая разворачивается на участке дороги, ведущей от Шиловки к Ясенской переправе, написал он. - Постоянно нахожусь на связи с ЕДДС и службой спасения. На данный момент датчики уровня воды не дошли до критической отметки, но мы готовы у любому исходу событий. Мои заместители и главы поселений в полной готовности… Приехал на место.
Ситуация находится под контролем. На месте дежурят спасатели и находится специальная техника.
По словам начальника отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования Ейский район Владимира Прищепы, в результате стихии произошло обрушение дорожного покрытия размером примерно 3 на 15 метров. На данном участке дороги уже организовано реверсивной движение. О сложившейся ситуации оповещены местные жители.