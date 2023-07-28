Шторм в Азовском море разрушил дорогу в Ейском районе Кубани

- Слежу за нашими социальными сетями и вижу вашу обеспокоенность ситуацией, которая разворачивается на участке дороги, ведущей от Шиловки к Ясенской переправе, написал он. - Постоянно нахожусь на связи с ЕДДС и службой спасения. На данный момент датчики уровня воды не дошли до критической отметки, но мы готовы у любому исходу событий. Мои заместители и главы поселений в полной готовности… Приехал на место.