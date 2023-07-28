Момент взрыва под Азовом в Ростовской области попал на камеру. Об этом сообщается в Telegram-канале новостной службы Ростовской области »161.RU».

На ролике видно, как ракета падает на пустырь, после чего поднимается столб черного дыма.

До этого Министерство обороны России сообщило, что 28 июля около 17:15 украинская сторона совершила повторную попытку террористической атаки.

Согласно сообщению ведомства, при попытке теракта была применена переоборудованная в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была перехвачена в районе города Азов Ростовской области», — указали в МО РФ.

В ведомстве уточнили, что обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности.

До этого подписчики ростовских пабликов сообщили о серии громких хлопков в Азове и Чалтыре, похожих на работу ПВО, а Telegram-канал Donnews сообщил о серии взрывов в Азове со ссылкой на очевидцев.

Ранее Минобороны заявило о том, что ВСУ ударили переоборудованным вариантом ракеты ПВО С-200 по центру Таганрога. Губернатор Ростовской области Виталий Голубев заявил о 15 пострадавших в результате взрыва в центре Таганрога. По словам чиновника, госпитализированы девять человек.