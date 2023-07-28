Осужден подавший ложное заявление на банду Цапков бизнесмен

В Октябрьском райсуде Ростова-на-Дону вынесен приговор бизнесмену Александру Исюку по делу о заведомо ложном доносе на членов банды Цапков.

Исюк признан виновным, ему назначено наказание в виде шести с половиной лет в исправительной колонии общего режима, сказала судья, передает ТАСС.

Государственное обвинение просило для подозреваемого семь лет колонии. Адвокат Исюка Никита Процевитый сообщил, что защита намерена обжаловать приговор.

По версии следствия, Исюк подал заведомо ложное заявление о вымогательстве 70 млн рублей бандой Цапков. Расследование по нему прекратили в 2021 году, следователи выяснили, что бизнесмен якобы подделал предоставленные документы.