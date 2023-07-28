Число госпитализированных детей из лагеря в Удмуртии выросло до 17

"Я нахожусь в Воткинской городской больнице, сюда госпитализированы 17 детей из лагеря "Юность", где зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. Четверо из них находятся в среднетяжелом состоянии, все дети получают необходимую медицинскую помощь, возраст детей от 8 до 14 лет", - сказала Соколова.