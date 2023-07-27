Опубликован список пассажиров вертолета, потерпевшего крушение в Республике Алтай
Опубликован список туристов, которые находились на борту потерпевшего крушение в Тюнгуре Республики Алтай Ми-8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Имена пассажиров:
Запара Алексей, 1988 года рождения;
Ратников Александр, 1963 года рождения;
Паташенко Елена, 1987 года рождения;
Камарова Наталья, 1969 года рождения;
Волова Аурика, 1979 года рождения;
Кузьмина Юлия, 1976 года рождения;
Левшукова Елена, 1980 года рождения;
Горбунов Евгений, 1989 года рождения;
Кургаева Яна, 1988 года рождения;
Мацулев Владимир, 1975 года рождения;
Даниленко Инга, 1959 года рождения;
Смирнова Татьяна, 1986 года рождения;
Ишутин Игорь, 1989 года рождения.
По информации канала, всего на борту находились 13 туристов, из которых 12 россиян и один белорус, а также три члена экипажа. Пятеро пострадавших получили сильные ожоги.
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи-криминалисты Восточного МСУТ выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, что вертолет компании «Алтай-Авиа» совершил жесткую посадку и загорелся во время посадки — Ми-8 зацепился за провода. МЧС подтвердило гибель шести человек, еще семеро пострадали. Спасатели ликвидируют последствия аварии.