Опубликован список туристов, которые находились на борту потерпевшего крушение в Тюнгуре Республики Алтай Ми-8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Имена пассажиров:

Запара Алексей, 1988 года рождения;

Ратников Александр, 1963 года рождения;

Паташенко Елена, 1987 года рождения;

Камарова Наталья, 1969 года рождения;

Волова Аурика, 1979 года рождения;

Кузьмина Юлия, 1976 года рождения;

Левшукова Елена, 1980 года рождения;

Горбунов Евгений, 1989 года рождения;

Кургаева Яна, 1988 года рождения;

Мацулев Владимир, 1975 года рождения;

Даниленко Инга, 1959 года рождения;

Смирнова Татьяна, 1986 года рождения;

Ишутин Игорь, 1989 года рождения.

По информации канала, всего на борту находились 13 туристов, из которых 12 россиян и один белорус, а также три члена экипажа. Пятеро пострадавших получили сильные ожоги.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи-криминалисты Восточного МСУТ выехали на место происшествия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.