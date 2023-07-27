Прокуратура отдала под суд троих «азовцев»* за обстрел домов в Мариуполе

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу троих боевиков украинской бригады «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация), обстрелявших из минометов жилые дома в Мариуполе . Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Фигуранты дела Владислав Курка, Павел Степанов и Сергей Шевел обвиняются в покушении по мотивам идеологической ненависти и вражды, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов и умышленном повреждении чужого имущества. Материалы переданы в Верховный Суд Донецкой народной республики (ДНР) для рассмотрения по существу.

По версии следствия, с 5 по 10 марта 2022 года «азовцы» со своей огневой позиции у дома №47 на улице Мира в Мариуполе вели «веерные» обстрелы жилых массивов. Они произвели не менее 100 выстрелов осколочно-фугасными минами, в результате чего были разрушены три дома, их жильцы не пострадали, так как успели перейти в укрытия.