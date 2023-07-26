В России три бойца запрещенного «Азова» пойдут под суд за обстрелы Мариуполя

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу трех бойцов украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Геннадия Харченко, Алексея Жерновского и Игоря Кима, обстрелявших из минометов улицы Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

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Военнослужащих обвиняют по трем статьям УК РФ, в том числе в применении в вооруженном конфликте запрещенных методов войны, покушении и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, повлекшем причинение значительного ущерба. Дело передано на рассмотрение в Верховный суд ДНР.

По версии следствия, с 13 по 20 марта Харченко, Ким и Жерновский во время отступления открыли огонь из миномета по улицам города. В результате не менее 25 выстрелов осколочное ранение получил 42-летний мирный житель, также были повреждены два жилых дома.