Росгвардия и ФСБ раскрыли схему коррупции при закупке комплексов разминирования

"Установлено, что при закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс" должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО "Комплексные системы"). В результате комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету составил 227 млн рублей. Задержаны и доставлены в ГВСУ для проведения следственных действий начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник отдела ДГП (департамент реализации госпрограмм) Игорь Елисеев, а также гендиректор ООО "Комплексные системы" Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и другие фигуранты", - написал он в своем Telegram-канале.