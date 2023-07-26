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Росгвардия и ФСБ раскрыли схему коррупции при закупке комплексов разминирования

Собственная безопасность Росгвардии совместно с ФСБ вскрыли коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс", сумма ущерба составила 227 млн рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Росгвардия и ФСБ раскрыли схему коррупции при закупке комплексов разминирования
© РИА Новости

"Установлено, что при закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс" должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками (ООО "Комплексные системы"). В результате комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене. Ущерб бюджету составил 227 млн рублей. Задержаны и доставлены в ГВСУ для проведения следственных действий начальник управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник отдела ДГП (департамент реализации госпрограмм) Игорь Елисеев, а также гендиректор ООО "Комплексные системы" Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и другие фигуранты", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн также отметил, что Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

"Сегодня следователями ГВСУ при силовой поддержке Росгвардии проведена серия обысков у подозреваемых. Возбуждение этого дела традиционно стало результатом усилий самого ведомства. Проверка ГУ СБ была организована по решению директора Росгвардии Виктора Золотова. В дальнейшем материалы проверки были направлены в военную прокуратуру и военное следствие", - написал депутат.

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