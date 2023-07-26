Экс-замглавы Минцифры Паршина отправили в СИЗО

Мосгорсуд отправил бывшего заместителя главы Минцифры России Максима Паршина в СИЗО по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале Московских судов общей юрисдикции.
Решение об этом было принято после рассмотрения судом апелляционного представления по уголовному делу экс-чиновника.
"Постановление Басманного районного суда изменить, избрать в отношении Паршина меру пресечения в виде заключения под стражу", – огласил решение судья.
Как следует из материалов дела, обвиняемый отрицает причастность к получению взятки. По словам судьи, бывший замглавы ведомства не раскаялся в содеянном.
Паршина задержали 13 июля. Ему вменили вину в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в размере 3,5 миллиона рублей ему дал предприниматель Александр Моносов.
Обоих фигурантов дела суд отправил под домашний арест до 12 сентября. Комментируя ситуацию, в пресс-службе Минцифры отметили, что ведомство содействует правоохранительным органам в расследовании дела.
На фоне произошедшего Паршина и Моносова исключили из экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении Паршина с должности замминистра Минцифры.