Илью Сачкова приговорили к 14 годам лишения свободы
Мосгорсуд приговорил к 14 годам колонии строгого режима основателя Grouр-IB Илью Сачкова, сообщает ТАСС. Сачкова признали виновным в государственной измене.
Суд также назначил Сачкову ограничение свободы на 1 год и штраф в размере 500 тысяч рублей. Свою вину он не признал. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку в нем содержатся секретные данные.
Напомним, что Сачкова задержали в сентябре 2021 года. По версии обвинения, он передал секретную информацию представителям иностранной разведки, таким образом нанеся репутационный ущерб национальным интересам России. Показания на него дал ранее осужденный за госизмену экс-руководитель 2-го отдела управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов. По его словам, засекреченные документы позднее оказались у ФБР США.
Государственный обвинитель ранее просил суд назначить основателю Group-IB 18 лет лишения свободы.