В Приморье арестовали замглавы ГУ ФСИН по двум статьям

Заместитель начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Приморскому краю Владислав Бондаренко арестован по делу о пособничестве в мошенничестве и превышении служебных полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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«Суд избрал Бондаренко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — говорится в материале.

По словам источника, ему вменяют нарушение ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Согласно данным следствия, Бондаренко обеспечил подготовку фиктивных коммерческих предложений от ряда фирм с завышенной ценой, чем создал видимость выгодного предложения от двух юрлиц, подконтрольных его знакомым. Бизнесмены подписали два контракта на поставку стеклянных банок для нужд пенитенциарного учреждения, сумма которых более чем на ₽1 млн превысила рыночную цену.