В Техасе произошла стрельба в больнице
Несколько человек пострадали в результате стрельбы в больнице в американском городе Сидар-Хилл (штат Техас). Об этом сообщило местное отделение полиции в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Сотрудники полиции города были направлены на место происшествия "примерно в 12:17" (20:17 мск). Стрельба произошла "внутри медицинского учреждения", указали в полиции.
Точное число пострадавших устанавливается. Подозреваемый задержан.