Главный инженер ТЦ «Времена года» не признал вину в гибели людей

Главный инженер компании, обслуживающей московский торговый центр (ТЦ) «Времена года», Евгений Боткин не признал свою вину в прорыве трубы с горячей водой, повлекшей смерть четверых сотрудников ТЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы .

По словам очевидцев, оповещений о ЧП не было, не сработала сигнализация и людей не эвакуировали. Также известно, что пострадавший охранник ТЦ «Времена года» находится в больнице с ожогами ног после прорыва трубы с кипятком. 24 июля задержали главного инженера торгового центра. Cледователи попросили арестовать его по обвинению в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшей гибель двух и более людей. По данной статье (ч.3. ст. 217 УК РФ) ему грозит до семи лет тюрьмы/