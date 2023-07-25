Самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс Сочи - Москва. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

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Предварительной причиной запроса на аварийную посадку от Boeing-737 был назван отказ одного из двигателей.

На месте работали экстренные службы.

Ранее пассажирский самолет, летевший из Стамбула в Москву, зашел на аварийную посадку в Сочи. Необходимость в аварийной посадке возникла из-за проблем с надувом. На борту самолета находилось 42 взрослых и еще два ребенка. В результате ЧП никто не пострадал.