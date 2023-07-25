Самолет совершил экстренную посадку в Шереметьево
В аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку пассажирский самолет, выполнявший рейс Сочи - Москва. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
Предварительной причиной запроса на аварийную посадку от Boeing-737 был назван отказ одного из двигателей.
На месте работали экстренные службы.
Ранее пассажирский самолет, летевший из Стамбула в Москву, зашел на аварийную посадку в Сочи. Необходимость в аварийной посадке возникла из-за проблем с надувом. На борту самолета находилось 42 взрослых и еще два ребенка. В результате ЧП никто не пострадал.
19 марта самолет Airbus A330-343X, который летел из Владивостока в Москву, экстренно приземлился в Иркутске в связи с высоким давлением в тормозной системе. На борту самолета числились 281 пассажир и 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал, самолет также не получил повреждений.