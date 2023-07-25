Главу района Ленобласти задержали по делу об обрушении пешеходного моста

Заместителя главы Лужского района задержали по делу об обрушении пешеходного моста в Ленинградской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Mash на Мойке».

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По данным издания, речь идет о чиновнике Алексее Голубеве, который также является председателем комитета по управлению муниципальным имуществом. Он организовал фестиваль, во время которого произошла трагедия. Также проводятся допросы ряда должностных лиц. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.