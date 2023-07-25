В Коми обнаружили разлив нефтепродуктов

Утечку нефтепродуктов обнаружили в Троицко-Печорском районе Коми, сообщает прокуратура республики на своем официальном сайте.

"По поручению прокурора Республики Коми Николая Егорова, Печорская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с прокуратурой Троицко-Печорского района организовали проверку в связи с утечкой нефтепродуктов на территории Нижнеомринского газонефтяного месторождения", – отмечается в сообщении.

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По данным ведомства, на место инцидента выехал исполняющий обязанности прокурора Троицко-Печорского района Азамат Мештбаев.

В рамках проверки эксперты дадут оценку исполнению природоохранного законодательства, заявили в прокуратуре региона. Отмечается, что также специалисты проверят исполнение лесного, земельного законодательств и законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

В ведомстве заявили, что в результате проверок при наличии оснований примут необходимые меры по прокурорскому реагированию.

"Проверка будет проведена в деятельности ООО "Нижнеомринская нефть", – заявили в ТАСС со ссылкой на прокуратуру республики.

Отмечается, что фотографии и видео, сделанные на месте ЧП, не зафиксировали больше разливы нефтепродуктов на территории государственного лесного фонда. Месторождение эксплуатировало ООО "Нижнеомринская нефть".

По данным из картотеки Арбитражного суда Республики Коми, в феврале 2023 года межрайонная инспекция ФНС обращалась с иском о признании "Нижнеомринской нефти" банкротом при наличии задолженности на сумму больше 67,5 миллиона рублей. В июне производство по делу о банкротстве прекратили и утвердили мировое соглашение о выплате более 75 миллионов рублей задолженности.