СК России предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой*, фигурантке дела о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский и более 40 человек пострадали.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин.

Он рассказал, что следователи собрали доказательства и установили, что организацией теракта занимались лица, находившиеся на Украине.

«Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов», — сообщил Бастрыкин.

Ранее Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 2 сентября Треповой.