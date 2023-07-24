Водитель «Мазерати» назвал свою версию аварии

Водитель автомобиля Maserati, которого занесло в центре Москвы, в результате чего пострадала девушка, рассказал об аварии. По его словам, у его машины отказали тормоза и он потерял управление, сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Мужчина добавил, что после столкновения с девушкой он сразу вызвал скорую помощь и ДПС. По его словам, за 15 лет, что он сидит за рулем, это первое ДТП с его участием.

Столичный дептранс прежде рассказал, что на Каланчевской улице в районе дома 29, строение 2 случилась авария. Водитель автомобиля Maserati сбил девушку, после чего снес столб и далее врезался в стену здания. Департамент также опубликовал видео дорожного происшествия.