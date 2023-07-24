СМИ: В Москве задержали проукраинского видеоблогера

В Москве задержали 37-летнего мужчину, который оказался проукраинским видеоблогером и сторонником националистического батальона «Азов»*. Он выпивал с друзьями на детской площадке. Об этом стало известно в понедельник, 24 июля.

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Задержание произошло на улице Поречная. Мужчина не только нарушал общественный порядок, распивая спиртное на детской площадке, но и демонстрировал символику запрещенной террористической организации. Бдительные жильцы дома вызвали полицию.

Мужчину и его друзей задержали. На него составили протокол за публичную демонстрацию нацистской символики. В дальнейшем его проверят на экстремизм и дискредитацию российской армии. Установлено, что ранее мужчина был судим за разбой, а также находился в федеральном розыске за хулиганство с применением насилия, передает Telegram-канал Mash.

В начале июля рэпера Павла Ивлева, также известного под псевдонимом Паша Техник, арестовали на 13 суток. Музыканта признали виновным по административной статье о демонстрации нацистской символики, запрещенной в РФ.