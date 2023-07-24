Мужчина открыл стрельбу в ресторане Дербента

В Дагестане посетитель ресторана напал на сотрудников, которые не давали ему курить за столом. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Gor.

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Инцидент произошел в ресторане «Замок» в Дербенте, по словам сотрудников заведения, компания мужчин нарушала общественный порядок, один из гостей закурил за столиком, чем вызвал недовольство персонала.

На замечание официантки мужчина сначала отреагировал спокойно, но потом снова начал курить, к посетителям вышел владелец ресторана. Между гостями и хозяином кафе возникла ссора, в ходе которой один из посетителей достал травматический пистолет и открыл огонь.