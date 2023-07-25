Несколько отрядов спасателей и лаборатория МЧС едут в московский ТЦ «Времена года», сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, их вызвали из-за критической концентрации аммиака в воздухе внутри торгового центра.

Канал пишет, что сотрудники везут с собой промышленные вентиляторы для проветривания. На месте уже находятся несколько отрядов спасателей и неназванная лаборатория.

Трагедия в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте российской столицы, произошла в минувшую субботу, 22 июля. В результате прорыва трубы четыре человека скончались. Еще 70 посетителей и сотрудников «Времен года» получили ожоги разной степени тяжести. Как отмечают очевидцы, в момент прорыва трубы в торговом центре не прозвучал сигнал об эвакуации.