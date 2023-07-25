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Спасатели и лаборатория МЧС экстренно едут к ТЦ «Времена года» в Москве

Несколько отрядов спасателей и лаборатория МЧС едут в московский ТЦ «Времена года», сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, их вызвали из-за критической концентрации аммиака в воздухе внутри торгового центра.

Канал пишет, что сотрудники везут с собой промышленные вентиляторы для проветривания. На месте уже находятся несколько отрядов спасателей и неназванная лаборатория.

Трагедия в торговом центре «Времена года», расположенном на Кутузовском проспекте российской столицы, произошла в минувшую субботу, 22 июля. В результате прорыва трубы четыре человека скончались. Еще 70 посетителей и сотрудников «Времен года» получили ожоги разной степени тяжести. Как отмечают очевидцы, в момент прорыва трубы в торговом центре не прозвучал сигнал об эвакуации.

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Представители московского управления Следственного комитета отметили, что задержан главный инженер центра. Он проходит по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Руководство торгового центра также допрашивается.

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