В российском жилом доме произошел взрыв газа

В пятиэтажном жилом доме Нижнекамска взорвался газ. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, после взрыва последовал пожар. Пострадали два человека, еще восемь россиян самостоятельно эвакуировались из горящего здания в российском городе.

В результате частично выгорел жилой дом, также оказались повреждены несущие конструкции и выбиты стекла в окнах некоторых квартир. О причинах случившегося информации пока нет.