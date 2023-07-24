11 беспилотников сбили над Крымом
Над Крымом сбито и подавлено 11 БПЛА. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.
По его словам, в результате работы ПВО, в Джанкойском районе произошло попадание обломков в склад боеприпасов. Также в Кировском районе был поврежден частный дом.
На местах уже ведут работы все профильные службы. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Глава Крыма также добавил, что в целях безопасности движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь временно приостановлено.
Также Аксенов сообщил об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе. Людей отправят в пункты временного размещения.
Напомним, ранее в результате атаки беспилотника ВСУ на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Никто не пострадал, однако властями было принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП. Жители направлены в пункты временного размещения. Кроме того, было приостановлено движение на Крымской железной дороге.