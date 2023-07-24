Над Крымом сбито и подавлено 11 БПЛА. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, в результате работы ПВО, в Джанкойском районе произошло попадание обломков в склад боеприпасов. Также в Кировском районе был поврежден частный дом.

На местах уже ведут работы все профильные службы. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Глава Крыма также добавил, что в целях безопасности движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь временно приостановлено.

Также Аксенов сообщил об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе. Людей отправят в пункты временного размещения.