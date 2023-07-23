Во Владикавказе загорелась кровля спорткомплекса

"23 июля в 21:00 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании во Владикавказе по улице Пашковского, дом №1. Горит кровля зала тяжелой атлетики спорткомплекса "Динамо" на площади примерно 300 кв. м", - говорится в сообщении.