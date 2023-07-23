В Кузбассе нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
Тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне в жилом районе Кедровка в Кемерово, обнаружили в водоёме, расположенном недалеко от его же дома.
Об этом информирует пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
«Тело ребёнка было обнаружено в водоёме», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи СК России с участием специалистов осматривают место происшествия.
Ранее шестилетний ребёнок пропал в жилом районе Кедровка Рудничного района города Кемерово.