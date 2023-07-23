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В Кузбассе нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика

Тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне в жилом районе Кедровка в Кемерово, обнаружили в водоёме, расположенном недалеко от его же дома.

В Кузбассе нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
© РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба СУСК по Кемеровской области.

«Тело ребёнка было обнаружено в водоёме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи СК России с участием специалистов осматривают место происшествия.

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Ранее шестилетний ребёнок пропал в жилом районе Кедровка Рудничного района города Кемерово.