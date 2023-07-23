Мэрия Салехарда выразила соболезнования матери погибшего военкора Журавлева

Администрация Салехарда от лица всех жителей города выразила соболезнования матери военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшему в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Ура.ру» .

В сообщении мэрии говорится, что соболезнования Людмиле Анатольевне Журавлевой выражают жители Салехарда, руководство и администрация города выражают.

Журавлев погиб в результате артиллерийского обстрела со стороны украинской армии. Его похоронят в Екатеринбурге. В Минцифры и Союзе журналистов намерены ходатайствовать о присвоении военному корреспонденту ордена Мужества.