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Мэрия Салехарда выразила соболезнования матери погибшего военкора Журавлева

Администрация Салехарда от лица всех жителей города выразила соболезнования матери военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшему в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».

Мэрия Салехарда выразила соболезнования матери погибшего военкора Журавлева
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В сообщении мэрии говорится, что соболезнования Людмиле Анатольевне Журавлевой выражают жители Салехарда, руководство и администрация города выражают.

«Крепитесь! Светлая память герою», — отмечается в заявлении.

Журавлев погиб в результате артиллерийского обстрела со стороны украинской армии. Его похоронят в Екатеринбурге. В Минцифры и Союзе журналистов намерены ходатайствовать о присвоении военному корреспонденту ордена Мужества.

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