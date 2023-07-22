СОБР применил газ при штурме дома в подмосковном Шервуде

Силы СОБР применил газ при штурме дома в подмосковном дома в подмосковном поселке Шервуд, захваченного вооруженным мужчиной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«СОБР применил газ при штурме в Шервуде — вооруженного захватчика пытаются выкурить из дома», — говорится в публикации.

Отмечается, что дом площадью более тысячи квадратных метров ранее выставили на продажу за 1 миллиард рублей. Бывшим владельцем коттеджа был экс-президент Украины Виктор Янукович, а его нынешняя хозяйка Лариса В. на данный момент находится за границей.