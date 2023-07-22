Пожар на Родосе уничтожил три гостиницы

"Активный фронт огня бушует в районах Лардос, Лаэрма, Киотари, и там с пламенем борются 173 пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, пять пожарных вертолетов, три самолета, а также 31 словацкий пожарный с пятью автомобилями", - сказал он.



"Мы находимся в условиях продолжительной жары уже две недели, и ожидается усиление этих явлений в ближайшие три дня, - продолжил Артопиос. - Будут очень высокие температуры, достигающие 45 градусов по Цельсию, очень низкие показатели влажности и, наконец, значительное усиление ветра, согласно прогнозам Национальной метеорологической службы", - сказал Артопиос.