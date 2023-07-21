Обвиняемый в краже биткоинов россиянин пошел на сделку со следствием в США

Россиянин Илья Лихтенштейн и его супруга Хизер Морган, которых власти США обвиняют в краже биткоинов, пошли на сделку со следствием, следует из судебной документации.

Американский суд обязал стороны до 27 июля представить ему копию договоренностей, которые обычно предполагают признание вины в обмен на смягчение наказания, передает РИА «Новости».

В документе говорится, что суд предписывает подзащитному Илье Лихтенштейну явиться на слушания по сделке 3 августа 2023 года. То же предписано сделать его супруге.

В феврале Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган, которых обвиняют в краже биткоинов, перевезли из Нью-Йорка в Вашингтон для дальнейшего разбирательства.