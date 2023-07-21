Московский суд изберет меру пресечения Стрелкову

Суд в Москве сегодня изберет меру пресечения в отношении экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова-Гиркина по подозрению в экстремизме. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как отмечает 112, все это время Стрелков находился на допросе.

О задержании Игоря Стрелкова и обысках в его квартире 21 июля сообщил РБК.

Супруга Стрелкова Мирослава Регинская подтвердила задержание мужа. По ее словам, его увезли из дома в неизвестном направлении представители правоохранительных органов, ему выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ «Экстремизм».

Ранее задержание экс-министра обороны ДНР прокомментировал полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис. По его мнению, этого следовало ожидать, так как Стрелков был первым в списке патриотов, которые поддерживали проведение спецоперации, но критиковали то, как она проводилась.